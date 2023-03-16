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Инцидент с упавшим в Черное море американским дроном позабавил читателей китайского издания «Гуаньча». Они высмеяли и крушение стратегического беспилотника, и те версии, которые выдвигают американцы.

Так, один из читателей поинтересовался, с какой стали «непрофессионалами» отказались русские, если на дне Черного моря оказался американский дрон. Также комментаторы напомнили, что столкновение, о котором США не устают говорить второй день подряд, было бы губительным для истребителя. Однако оба российских самолета спокойно вернулись на аэродром без повреждений.

Читатели высмеяли Соединенные Штаты, сообщив, что очередная провокация завершилась эпичным провалом. И обвинять Россию тут не в чем, так как дрон летел с выключенным транспондером, находился в зоне, в которой ограничены полеты. За такие нарушения Вашингтона нужно было наказать, что и сделали российские истребители. Причем даже не применяя оружия.

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