Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба во время своего интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что считает себя патриотом своей страны и полностью разделяет политику российского президента Владимира Путина.

По словам известного российского футболиста, он очень сильно любит свою страну и считает себя настоящим патриотом. Дзюба отметил, что история расставит сегодняшние события по полочкам и рассудит все противоборствующие стороны в будущем. Однако он верит, что Россия борется за правое дело и в будущем все будет хорошо для российского народа.

Также Дзюба отметил, что ему не нравятся современные мировые тенденции, и он чувствует гордость за то, что в Российской Федерации до сих пор традиционные семейные отношения стоят на первом месте. По его словам, ребенок должен воспитываться в атмосфере любви в полноценной семье, состоящей из папы и мамы. Дзюба гордится тем, что в России семья – это союз мужчины и женщины.