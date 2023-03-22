Как предает РИА Новости, специалистами Юго-Западного медицинского центра Техасского университета открыт проект по разработке уникального препарата, с помощью которого человек может моментально протрезветь от алкогольного опьянения. Исследователи сообщают, что создать «лекарство для трезвости» им поможет гормон FGF21, вырабатывающийся в организме после попадания в него этанола.

Способ отрезвления ученые уже испытали на лабораторных мышах. Препарат на основе гормона FGF21 начинает активизироваться после поступления в организм этанола и подавляет ощущение опьянения в нейронах головного мозга. По словам одного из авторов исследования биохимика Дэвида Мангельсдорфа, на данный момент группа ученых занята детальным изучением нейронных путей, которые помогают FGF21 оказывать отрезвляющее действие.

Сообщается, что созданный учеными препарат FGF21 будет эффективным только против этанола, так как он не способен оказывать действие на центральную нервную систему. В планы ученых входит разработка безопасного лекарства на основе данного гормона для снятия симптомов алкогольного опьянения у людей.