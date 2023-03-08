Ключевой целью российских ВС на ближайший период является стереть в порошок украинские войска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он также отметил, что противостояние на Украине вступает в свою решающую фазу, но сколько времени она продлиться, пока прогнозировать сложно.

Одним из ключевых этапов полного уничтожения украинской армии Риттер назвал разрушение логистических цепочек Киева. РФ намерена больше не допускать поставок западного оружия и боеприпасов к линии соприкосновения, что моментально обеспечит ей превосходство над противником.

Риттер также заявил, что вооружение и снаряды, которые были получены ВСУ от Запада, уже на исходе. Именно поэтому президент Украины Зеленский не хочет сдавать Артемовск, где украинской армии уже ничего не светит, и выпрашивает оружие у США и НАТО.