В Америке молодежь все больше стала обращать внимание на кнопочные телефоны. Об этом сообщает тв-канал CNBC.

Отмечается, что журналисты провели исследование и выявили, что в прошлом 2022 году телефоны с кнопками вновь приобрели популярность среди жителей США. Сообщается, что простые и дешевые устройства больше покупает молодежь, а именно представители поколения Z.

Эту ситуацию прокомментировал создатель Reddit-сообщества r/dumbphones Хосе Брионес. Его деятельность посвящена изучению телефонов с базовыми функциями. Он отметил, что молодые люди устали от обилия технологий и признали, что являются зависимыми от социальных сетей. Они не понимают, что происходит с их психикой, и дополнительно хотят сократить свои расходы.