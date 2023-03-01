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Объекты на побережье Крыма могут стать целью диверсий со стороны Украины. Для соответствующих задач ВСУ могут готовить боевых пловцов. Такое мнение высказал экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов – сообщает портал Ura.ru.

По словам Комоедова, подготовка диверсантов может вестись в Николаеве – боевых пловцов могут готовить из военных ВМС Украины, а курируют их обучение военные специалисты стран НАТО.

Комоедов отметил, что пловцы-диверсанты, как правило, владеют многими видами оружия. Среди возможных основных целей для вероятных атак адмирал называл корабли, которые стоят на рейде или у причалов Крыма, объекты гидротехнической инфраструктуры и так далее.

Бывший командующий Черноморским флотом также обратил внимание, что боевые пловцы не специализируются исключительно на морских и подводных объектах. Они могут совершать диверсии и на суше.

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