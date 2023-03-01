Компания 1С решила создать серию игр по мотивам фэнтези вселенной иллюстратора Романа Папсуева «Сказки старой Руси». В настоящее время компания уже определилась со списком вакансий, которых не хватает для создания полноценной команды разработчиков нового проекта.

Как следует из описания необходимых вакансий и требований к соискателям, будущая фэнтези игра должна получить карточную механику боя в стиле Slay the Spire. При этом в качестве движка будет использован Unity, а игровой процесс будет реализован двумерной графикой.

Сообщается, что творческим продюсером игры выступает создатель фэнтези вселенной Роман Папсуев. Главным игровым дизайнером является Виталий Ковалевский, который принимал участие в создании таких популярных игр как King’s Bounty II и «Санитары Подземелий». А главным руководителем проекта был назначен Денис Мальцев, также известный по таким проектам, как King’s Bounty и «Дальнобойщики 3». По предварительным данным, первая игра будущей серии должна выйти в свет уже в начале 2024 года.