В понедельник президент Украины Зеленский уволил с поста командующего так называемой Операцией объединенных сил Эдуарда Москалева. Обозреватель американского издания «1945» Джек Бакби считает, что произошло это из-за ссоры главы государства с генералом.

Колумнист допускает, что причиной увольнения генерала могла стать и подготовка ВСУ к новому наступлению. Но в этом случае Зеленский мог озвучить причины, по которым решил сменить командующего ООС. Однако никакого официального объяснения не последовало, поэтому нельзя исключать разногласий между генералом и президентом.

По словам Бакби, даже социальные сети, которые внимательно следят за всеми кадровыми изменениями, не стали комментировать увольнение Москалева. Они будто не заметили его, полностью проигнорировали, не продемонстрировав никакой реакции.