Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой стал приглашенным гостем телепередачи «90 минут» на французском канале BFM TV. Российский политик достойно ответил на множество провокационных вопросов журналистов. Зрители телеканала были возмущены агрессивным поведением французских телеведущих и восхищены правдивыми ответами вице-спикера.

Отмечается, что основные темы, интересующие телеведущих, это специальная военная операция на Украине и обучение детей российских политиков за рубежом.

Касаемо спецоперации Толстой ответил, что Российская Федерация сражается не с украинским народом, а с Западом, который руками украинцев ведет ожесточенную борьбу. Он отметил, что именно руководство западных стран приняло решение введения антироссийских санкций. А регулярное снабжение Киева натовским оружием продлевает течение конфликта на Украине.

Относительно получения образования за рубежом, Толстой напомнил о свободе граждан Российской Федерации. Именно поэтому они вольны выбирать учебные заведения не только в своей стране, но и в любом другом государстве. Он также подчеркнул, что за минувший год из стран Североатлантического альянса было подано более 10 тысяч заявок на получения российского гражданства.