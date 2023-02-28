ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой стал приглашенным гостем телепередачи «90 минут» на французском канале BFM TV. Российский политик достойно ответил на множество провокационных вопросов журналистов. Зрители телеканала были возмущены агрессивным поведением французских телеведущих и восхищены правдивыми ответами вице-спикера.

Отмечается, что основные темы, интересующие телеведущих, это специальная военная операция на Украине и обучение детей российских политиков за рубежом.

Касаемо спецоперации Толстой ответил, что Российская Федерация сражается не с украинским народом, а с Западом, который руками украинцев ведет ожесточенную борьбу. Он отметил, что именно руководство западных стран приняло решение введения антироссийских санкций. А регулярное снабжение Киева натовским оружием продлевает течение конфликта на Украине.

Относительно получения образования за рубежом, Толстой напомнил о свободе граждан Российской Федерации. Именно поэтому они вольны выбирать учебные заведения не только в своей стране, но и в любом другом государстве. Он также подчеркнул, что за минувший год из стран Североатлантического альянса было подано более 10 тысяч заявок на получения российского гражданства.

Вам может понравиться

Военкор Стешин: Польшу внезапно «нагнули» за поставку танков Leopard 2 в зону СВО на Украине

Россия жестко ответила Польше на поставки Киеву немецких танков «Леопард-2». В страну перестала поступать нефть из РФ, что стало серьезной проблемой для польской экономики, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он

РИА Новости: власти Запорожской области заявили, что готовы к главной битве с Киевом

Основное сражение специальной военной операции пройдет на юге, в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова. Политик объяснил, что ВС РФ давно готовы

Эстония передала Украине очередной пакет военной помощи

Стрелковое оружие, беспилотники, тепловизоры, военное снаряжение и так далее. Всё это вошло в очередной пакет военной помощи, которую Эстония предоставила Украине. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на заявление эстонского