Гражданка Соединенных Штатов Америки, проживающая в штате Иллинойс, в течение двух лет держала тело скончавшейся матери в морозильнике. При этом она пользовалась ее документом по удостоверению личности и в итоге попала под суд. Об этом пишет издание NBC News.

Так, жительница штат Кентукки обратилась к полицейским и попросила провести проверку дома, где проживала ранее ее бабушка. Она на протяжении длительного времени не могла ей дозвониться.

Сотрудники полиции нашли тело женщины в холодильнике. Камера стояла в гараже недалеко от дома, где пожилая американка проживала совместно со своей дочерью, которой 69 лет.

По мнению дознавателей женщина ушла из жизни весной 2021 года. Точную причину ее смерти установят, когда специалисты разморозят труп и проведут вскрытие.