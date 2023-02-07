Немецкие пользователи “Твиттера” негативно отреагировали на запись заместителя главы украинского МИДа. В своём сообщении Андрей Мельник требовал от западных партнёров Киева предоставить ВВС Украины военные самолёты. Об этом пишут “Известия”.

Пользователи социальной сети язвительно заметили, что из всех самолётов, которые находятся на вооружении Бундесвера, Украина получит ноль. Другие комментаторы заявляли, что Германии пора бы остановиться передавать оружие киевскому режиму, поскольку это может только усугубить ситуацию. В том числе и для Германии – она может оказаться стороной ненужного ей конфликта.

Последние недели в некоторых западных странах активно обсуждается возможная поставка Киеву боевых самолётов. Впрочем, пока европейские и американские политики склоняются к мнению, что этого делать не стоит, поскольку это приведёт к серьёзному нарастанию напряжённости между Россией и НАТО.