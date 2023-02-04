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Как сообщает «Газета.ru», известный французский актер Жерар Депардье, являющийся обладателем российского паспорта, во время своего интервью для немецкого издания Augsburger Allgemeine заявил, что, несмотря на происходящие события на Украине, он продолжает с любовью относиться к российской культуре.

Напомним, что в прошлом году Депардье выступил с осуждением СВО и заявил, что все свои доходы от трех концертов, которые должны были пройти в апреле, он отправит в виде помощи для жителей Украины.

Во время своего нового интервью Депардье заявил, что он по-прежнему считает себя русским и продолжает любить российскую культуру. Он заявил, что если он любит какую-либо страну, то это означает, что он всегда выступает и за ее культуру.

Также Депардье заявил корреспонденту, что не любит вести беседы на тему спецоперации вооруженных сил РФ на территории Украины, так как считает, что мало кто может сказать что-либо разумное по этому поводу. Французский актер подчеркнул, что он считает любые боевые действия «большой чушью».

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