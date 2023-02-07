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6 февраля произошло мощное землетрясение в юго-восточных районах Турции, а также в Сирии. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8, в результате погибли тысячи людей, а десятки тысяч жителей этих территорий травмированы. Полностью снесены населенные пункты, повреждены все дороги.

Сейсмологи заявляют, что подземные толчки в этой зоне могут происходить и далее на протяжении последующих полутора лет. А причиной этому является вероятнее всего то, что ядро Земли меняет скорость своего вращения.

Анна Люсина, сейсмолог, рассказала, что наша планета является сложной системой. Поэтому любые изменения на уровне ядра ведут к мощным землетрясениям на поверхности Земли.

Она заявила, что совсем недавно ученые из Китая сделали предположение, что ядро Земли постепенно замедляет свое движение и есть вероятность, что позже оно совсем не будет вращаться или начнет крутиться в другом направлении.

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