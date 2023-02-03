Соединенные Штаты и ряд представителей командования украинской армии считают, что Артемовск, в котором продолжаются ожесточенные бои, не стоит тех потерь, что несут ВСУ. Запад вообще предлагает Киеву уйти из города и дожидаться поставки танков, чтобы потом попытаться начать контрнаступление на юге.

Но президент Украины Зеленский в очередной раз демонстрирует, что колоссальные потери его абсолютно не интересуют. Он заявил, что оставлять город никто не собирается, украинские ВС будут бороться за него до последнего.

Также на тему Артемовска выступил и советник главы ОП Михаил Подоляк. Он высказался в том духе, что Украина платит за него чрезмерно высокую цену, но оставлять город позади не собирается. При этом ответить на вопрос о точном количестве потерь чиновник наотрез отказался.