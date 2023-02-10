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Президент Украины Зеленский прокомментировал сообщение о ракетах, пролетевших над территориями Румынии и Молдавии. Он заявил, что Россия снова “бросила вызов НАТО” и призвал Североатлантический альянс отреагировать на инцидент.

Напомним, что власти Молдавии подтвердили пролет следующей на Украину ракеты через свое воздушное пространство. В Румынии заявили, что информация Киева является фейком, крылатые боезаряды над территорией страны не пролетали.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что подобные инциденты несут в себе угрозу коллективной безопасности.

«Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить», – сообщил украинский лидер.

Напомним, что 10 февраля российские ВС нанесли массированный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Крылатые ракеты поразили целый ряд объектов в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и других областях страны.

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