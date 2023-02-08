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Если российские войска смогут взять Артёмовск (украинское название – Бахмут) под свой контроль, то получат преимущество. Сдавать этот город нельзя. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, беседуя с французскими журналистами. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на газету Le Figaro.

Украинский лидер подчеркнул: с военной точки зрения Бахмут является стратегически важным городом, и ВСУ должны держаться там до прибытия западного тяжёлого вооружения. В случае, если российская армия сможет захватить город, то она пойдёт дальше, уверен Зеленский. “Вопрос в том, что будет после Бахмута?”, – сказал президент.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже несколько месяцев. Ранее сообщалось, что ВСУ этих боях несут тяжёлые потери. Артёмовск находится в Донецкой Народной Республике и является одним из главных узлов для снабжения всей украинской группировки войск в Донбассе.

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