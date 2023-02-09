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Французский лидер Эммануэль Макрон “проложил путь” к поставке на Украину тяжёлых танков. Об этом в интервью изданию Le Figaro заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит “Газета.ру”.

Отвечая на вопрос об отношении Макрона к конфликту между Киевом и Москвой, Зеленский высказал мнение, что президент Франции “сильно изменился и на этот раз по-настоящему”. Ранее Макрон предлагал избегать “унижения” России и всякий раз заявлял о необходимости вести переговоры с Москвой.

Зеленский также отметил, что Макрон поддержал стремление Украины не только получить тяжёлую военную технику, но и войти в Евросоюз. При этом украинский президент подчеркнул, что всё это происходило несмотря на тесную связь России и Франции, которая, со слов Зеленского, даже крепче чем связь России с Германией.

Заявления о необходимости “не унижать” Россию Макрон делал летом прошлого года. Тогда французский лидер обращал внимание, что с Москвой всё равно придётся вести диалог после окончания боевых действий на Украине и находить дипломатический выход из сложившихся отношений между Россией и Западом.

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