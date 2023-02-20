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Российские войска продолжают теснить неприятеля в районе города Угледара. Этот населённый пункт расположен на юго-западе от Донецка. Ситуация для ВСУ здесь сложилась не лучшим образом. Это признал президент Украины Владимир Зеленский – сообщает ТАСС.

В своём очередном видеообращении Зеленский заявил, что провёл заседание ставки верховного главнокомандующего. В числе прочего украинский лидер рассказал о ситуации на угледарском направлении и отметил, что здесь “ситуация непростая”.

Ранее власти Донецкой Народной Республики сообщали, что территория севернее Угледара уже контролируется российскими войсками. Впрочем, пока о боях в городе речи не идёт. Основная сложность – вокруг Угледара находится много укреплённых позиций ВСУ. Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вперёд.

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