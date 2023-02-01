Сразу после появления решения Запада о передаче Киеву танков натовского образца Киев начал выпрашивать истребители, которые ему нужны “срочно”. Германия в ответ на это заявила, что о боевых самолетах не может быть и речи, президент США Джо Байден выступил примерно в том же духе.

Отказалась передавать свои истребители и Великобритания, однако далеко не все страны НАТО с этой позицией согласны. Так, Нидерланды заявили о возможности рассмотреть вопрос предоставления боевых самолетов. За отправку F-16 или европейских истребителей высказались и главные русофобы – Литва и Польша.

Украина заговорила об истребителях практически сразу после того, как НАТО приняло решение отправить в Киев танки “Леопард 2”, “Челленджер 2” и “Абрамс”. Мало того, замглавы МИД страны Андрей Мельник заявил, что Киеву нужны еще и подводные лодки.