Президент Украины Зеленский сам отправил на убой своих спортсменов, а теперь спекулирует на “спортивных потерях”, требуя от Запада не допускать Россию на Олимпийские игры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что украинские министерства и ведомства не особо реагировали, когда ВСУ бомбили “Донбасс-Арену”, а также уничтожали спорткомплекс “Олимпийский” в Донецке. Также они хранили молчание, когда украинские боевики убивали спортсменов ДНР и ЛНР, передает Regnum.

Вместе с Порошенко Зеленский убил 15 000 жителей Донбасса и планировал начать блицкриг против РФ, что уже подтверждено и Ангелой Меркель, и Анналеной Бербок, и множеством других западных политиков. Зато сейчас украинский президент потирает руки и подсчитывает потери спортсменов, который сам же и отправил на убой.

Захарова отметила, что Зеленский поверил в свою способность стать императором Балтийского Причерноморья, Польши и “новой Руси”, но реальность оказалась совсем иной. Теперь киевский режим видит лишь один выход – продолжать убивать украинцев.