ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий ВСУ Сергей Мищан, который сейчас находится в одном из исправительных заведений в ЛНР, рассказал, что на Украине его не считают военнопленным. Несмотря на то, что он участвовал в боевых действиях и был вынужден сложить оружие.

Мищана разыскивала его девушка, которая и обратилась к командиру батальона, в котором числился боец. Но офицер заявил, что солдата с такой фамилией в его подразделении нет.

«Говорю его фамилию, а он отвечает, что у нас нету такого. А я ему отвечаю : Вы что?» — цитирует рассказ девушки РИА Новости.

Военнопленный рассказал, что до попадания на линию соприкосновения проходил обучение в Великобритании. Однако полученные там навыки оказались совершенно ненужными в зоне СВО.

Вам может понравиться

SCMP: оружие, которое Запад поставляет Украине, расползается по чёрным рынкам

Дальнейшая поставка Киеву оружия западными странами только увеличит жертвы и усилит кровопролитие в нестабильных регионах Европы и за её пределами. В этой связи конфликт между Россией и Украиной нужно заканчивать

Военный эксперт Леонков заявил, что ВС РФ необходимо отодвинуть линию фронта к границамНАТО

Обстрелы украинской стороной Запорожской атомной электростанции и мирных городов Донбасса вполне можно прекратить, если отодвинуть линию соприкосновения как минимум на 150 километров от этого объекта. В идеале же ее нужно

RusVesna опубликовала видео ударов ВС РФ по боевикам ВСУ под Сватово

Украинские ВС попытались подобраться к Сватово по лесному массиву, однако нарвались на плотный огонь из танковых орудий 20-й армии ЗВО, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты также опубликовали видео, на