Военнослужащий ВСУ Сергей Мищан, который сейчас находится в одном из исправительных заведений в ЛНР, рассказал, что на Украине его не считают военнопленным. Несмотря на то, что он участвовал в боевых действиях и был вынужден сложить оружие.

Мищана разыскивала его девушка, которая и обратилась к командиру батальона, в котором числился боец. Но офицер заявил, что солдата с такой фамилией в его подразделении нет.

«Говорю его фамилию, а он отвечает, что у нас нету такого. А я ему отвечаю : Вы что?» — цитирует рассказ девушки РИА Новости.

Военнопленный рассказал, что до попадания на линию соприкосновения проходил обучение в Великобритании. Однако полученные там навыки оказались совершенно ненужными в зоне СВО.