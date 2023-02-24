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Северная Корея продолжает испытывать свои баллистические ракеты. Агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР сообщило об очередных запусках – передаёт ТАСС.

Утверждается, что в этот раз КНДР тестировала четыре крылатые ракеты Hwasal-2. Их запустили в сторону Японского моря. Ракеты пролетели почти 2 тысячи километров, прежде чем поразить учебную цель. Центральное телеграфное агентство Кореи в этой связи отметило, что учения в очередной раз продемонстрировали боевую готовность “ядерных сил КНДР”.

По данным военных экспертов, у Северной Кореи уже есть баллистические ракеты, которые могут донести ядерный заряд до материковой части Соединённых Штатов Америки. В Южной Корее и Японии к запускам ракет со стороны КНДР относятся с беспокойством. Там не раз призывали Пхеньян прекратить испытания, называя такие учения провокацией.

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