Северная Корея продолжает испытывать свои баллистические ракеты. Агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР сообщило об очередных запусках – передаёт ТАСС.

Утверждается, что в этот раз КНДР тестировала четыре крылатые ракеты Hwasal-2. Их запустили в сторону Японского моря. Ракеты пролетели почти 2 тысячи километров, прежде чем поразить учебную цель. Центральное телеграфное агентство Кореи в этой связи отметило, что учения в очередной раз продемонстрировали боевую готовность “ядерных сил КНДР”.

По данным военных экспертов, у Северной Кореи уже есть баллистические ракеты, которые могут донести ядерный заряд до материковой части Соединённых Штатов Америки. В Южной Корее и Японии к запускам ракет со стороны КНДР относятся с беспокойством. Там не раз призывали Пхеньян прекратить испытания, называя такие учения провокацией.