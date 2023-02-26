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Обозреватель издания Washington Times Пайпер пишет в своем материале, что в западных странах воцерковленного христианина воспринимают в плохом свете. Этому способствует даже Совет ООН по правам человека. И все из-за того, что ценности истинного христианина противоречат пропаганде и существованию ЛГБТ-сообществ.

Вышестоящее руководство ООН провозгласило самым опасным учением тот способ исповедования веры, который способен, по их мнению, нести угрозу для всего мира. И этим учением, по словам Пайпера, является библейское христианство. Автор не считает свои заключения надуманными и преувеличенными. В качестве примера он приводит материал в Washington Times Шерил Чамли, согласно которому на предстоящем 53-м заседании Совета ООН по правам человека будет обнародован отчет, относительно возникших противоречий между религиозными учениями и мировоззрением ЛГБТК-сообщества.

Автор объясняет, что, по мнению вышестоящих лиц, находящихся на вершине власти, воцерковленные люди, которые свято верят в библейские писания, представляют собой огромную угрозу для международного сообщества. Иными словами, таких людей на Западе считают слепыми фанатиками, расистами и гомофобами, представляющих собой потенциальный источник «насилия и дискриминации» против всего человечества.

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