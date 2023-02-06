ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В западной прессе продолжают муссировать тему иранских беспилотников в России. Газета The Wall Street Journal (WSJ) уверяет, что Тегеран и Москва договорились о постройке завода, который станет производить не менее 6 тысяч дронов. Об этом пишут “Известия”.

Предполагается, что новое предприятие будет располагаться в Татарстане. Якобы на место будущего завода уже выезжали высокопоставленные представители иранских властей, а также обсуждали детали запуска и реализации проекта со своими российскими коллегами. Кроме производства уже существующих моделей планируется выпуск и новых дронов, которые будут быстрее уже существующих, сообщается в публикации WSJ.

Официальных подтверждений этой информации нет. Москва и Тегеран ранее неоднократно опровергали какие-либо поставки беспилотников из Ирана. В то же время украинские власти и западная пресса настаивают на том, что под видом российских дронов в зоне проведения спецоперации используются иранские. Впрочем, убедительных доказательств этому так и не было представлено.

Вам может понравиться

Генерал-лейтенант Браусс оценил сроки поставок западного оружия Киеву и обучения боевиков ВСУ

Запад наобещал Украине огромное количество нового оружия, однако сейчас началась “гонка со временем”. Ибо сроки, в которые все обещанное поступит на линию соприкосновения, никто толком не знает, заявил генерал-лейтенант Генрих

Балицкий: Первое подразделение батальона имени Судоплатова отправили на передовую

На линию соприкосновения в Запорожской области отправлено первое добровольческое подразделение батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Он отметил, что пока бойцы, являющиеся в основном добровольцами

В Кабмине Венгрии обвинили Европарламент в эскалации конфликта на Украине

Госсекретарь кабинета главы правительства Венгрии Чаба Деметер обвинил Европарламент в обострении ситуации на Украине. Так он прокомментировал включение в резолюцию ЕП рассмотрение вопроса о передаче Киеву боевых самолетов уже в