В западной прессе продолжают муссировать тему иранских беспилотников в России. Газета The Wall Street Journal (WSJ) уверяет, что Тегеран и Москва договорились о постройке завода, который станет производить не менее 6 тысяч дронов. Об этом пишут “Известия”.

Предполагается, что новое предприятие будет располагаться в Татарстане. Якобы на место будущего завода уже выезжали высокопоставленные представители иранских властей, а также обсуждали детали запуска и реализации проекта со своими российскими коллегами. Кроме производства уже существующих моделей планируется выпуск и новых дронов, которые будут быстрее уже существующих, сообщается в публикации WSJ.

Официальных подтверждений этой информации нет. Москва и Тегеран ранее неоднократно опровергали какие-либо поставки беспилотников из Ирана. В то же время украинские власти и западная пресса настаивают на том, что под видом российских дронов в зоне проведения спецоперации используются иранские. Впрочем, убедительных доказательств этому так и не было представлено.