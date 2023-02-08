Властям США придётся приложить больше сил для сдерживания Китая. Американские военные уведомили Конгресс о том, что КНР превосходит Соединённые Штаты по числу наземных ракетных установок межконтинентальной дальности. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что уведомление Конгресса было сделано неслучайно. Этого требует закон об оборонном бюджете США – военные должны сообщить властям, как только Пекин превзойдёт Вашингтон по крайней мере по одному из трёх компонентов, которые относятся к запасам баллистических ракет большой дальности.

В материале WSJ отмечается, что уведомление пришло в неподходящее время. Сейчас США сдерживают значительные ядерные силы России.

Отношения между США и Китаем в последнее время остаются натянутыми. Новый виток напряжённости произошёл летом прошлого года. Тогда бывший уже спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетила Тайвань без уведомления властей в Пекине. Китай считает Тайвань своей территорией и расценивает подобные действия, как поддержку сепаратизма на острове.