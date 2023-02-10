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Вашингтон и его союзники в конфликт между Россией и Украиной втянуты куда глубже, чем это представлялось ранее. Украинские военные для нанесения ударов по российским войскам используют данные, которые передают страны НАТО. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) – сообщает ТАСС.

По данным американского СМИ, речь идёт, прежде всего, о дальнобойных системах типа HIMARS, которые США поставили на Украину. По словам неназванного украинского высокопоставленного чиновника, как правило, военные стран НАТО передают координаты целей и согласовывают удары по ним. Со слов собеседника WP, такие меры, по мнению западных военных, должны минимизировать неэффективное использование снарядов со стороны ВСУ.

Представители же американских властей не отрицают, что разведывательные данные действительно предоставляются. Однако в США уверяют, что это делается лишь в целях консультации, а конкретные решения о нанесении ударов принимает уже командование ВСУ.

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