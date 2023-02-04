Американское издание Wired рассказало о скором тестовом запуске двух новых спутников-шпионов США Jackal, которые будут выведены на орбиту с использованием ракеты SpaceX. Запланирован он на 2023 год.

Оба спутника разработаны стартапом True Anomaly, представители которого не скрывают, что космические аппараты предназначены для ведения боевых действий в космосе. Они якобы для защиты наделены способностью маневрировать, а также “стрелять” – воздействовать на другие спутники средствами радиоэлектронной борьбы, создавать помехи, а также проводить кибератаки.

По мнению экспертов, расширение американской спутниковой группировки может спровоцировать проблемы в космосе, так как любое столкновение аппаратов становится причиной появления космического мусора. Он создает угрозу для любых объектов, находящихся на орбите, запуская так называемый эффект домино.