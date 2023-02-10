Российские ВС развили повышенную активность на Донецком фронте и стремятся в сжатые сроки освободить Марьинку и Авдеевку, рассказал в очередной сводке с линии соприкосновения телеграм-канал WarGonzo.

ВС РФ наступают сразу с нескольких направлений. Из района Ясиноватой они атакуют Авдеевку, а немного севернее этого населенного пункта – продвигаются к поселку Веселое.

Также продолжаются бои непосредственно в Марьинке, где российские войска штурмуют хорошо укрепленные позиции противника. В районе уже упомянутого Веселого, а также населенного пункта Новокалиновое, наступление на которое ведется со стороны Новоселовки Второй, ВС РФ намереваются установить контроль над стратегически важным для Киева участком автодороги Н-20.

Севернее Марьинки со стороны Водяного российские ВС также штурмуют Первомайское, которое может стать хорошим плацдармом для дальнейшего продвижения.