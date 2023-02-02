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Командир одного из подразделений ЧВК “Вагнер” рассказал, что в Благодатном, где успели закрепиться бойцы, ситуация довольно спокойная. Отступающие от населенного пункта боевики пытаются наносить удары из танковых орудий, но стреляют в основном наобум, не нанося серьезного ущерба, передает телеграм-канал WarGonzo.

Подразделение частной военной компании постепенно продвигаются к Артемовску, освобождение которого является сейчас одной из главных целей ВС РФ. Украинские войска удалось отодвинуть почти на 4 километра от Благодатного, в районе населенного пункта идут боевые столкновения.

Кроме того, бойцы ЧВК “Вагнер” контролируют ситуацию вокруг ранее освобожденного Соледара. Благодатное, напомним, было взято под контроль 29 января, о чем сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

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