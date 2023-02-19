Гранатометчик ВС РФ из Донецкой народной республики по имени Иван уничтожил боевика ВСУ, убившего ранее его командира. В очном поединке он разнес позицию врага из гранатомета, передает “Российская газета” со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo.

Командир Ивана с позывным «Волга» принимал участие в наступлении на Угледар. Его подразделение попало под огонь нацистов, которые не только убили российских военных, но и надругались над их телами.

Боец в качестве мести за своих сослуживцев устроил с противником своеобразную гранатометную дуэль. Сперва он вызвал огонь на себя, заставив украинского нациста вскрыть позицию, а затем ликвидировал его сразу тремя точными выстрелами.

Напомним, что президент Украины Зеленский ранее заявил, что ситуация под Угледаром очень тяжелая для ВСУ, российские войска стремительно наступают с целью освобождения города.