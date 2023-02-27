На военный аэродром «Мачулищи» под Минском совершена атака двумя беспилотными аппаратами, сообщает издание «Царьград». По предварительной информации, террористический акт организован деструктивными силами внутри Белоруссии.

Организаторы диверсии планировали подорвать самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50. В настоящий момент на вооружении ВС РФ имеется только 9 таких уникальных воздушных машин, что объясняет выбор террористов.

По неофициальным данным, самолет действительно подвергся атаке, в результате взрыва повреждены радиолокационная антенна и авионика, имеются повреждения в центральной и передней части воздушной машины.

Официальной информации об атаке на аэродром и повреждениях самолета ДРЛОУ пока нет.