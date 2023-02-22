В начале февраля президент Украины Зеленский уверенно заявлял, что «Бахмут сдавать никто не собирается». Сейчас его риторика резко изменилась. Он сообщает, что город желательно удержать, но терять там всех своих военных ВСУ не собираются, передает издание «Взгляд».

Такие изменения в заявлениях Зеленского связаны с успешными действиями российских войск. В настоящий момент они ведут бои в центре Артемовска, что совсем недавно казалось Киеву невозможным. Именно поэтому украинский лидер затянул старую песню о том, что город не имеет важного стратегического значения, что его можно было бы и не удерживать более полугода, что ВСУ просто тянули время.

Ранее то же самое происходило в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, которые гораздо быстрее, чем Артемовск, прошли путь от «несокрушимой крепости» до «стратегически неважного города».

Причины такого поведения Зеленского просты. Для него единственное значение имеет пиара и пропаганда. Пока украинские боевики удерживают контроль над населенным пунктом, глава государства может непрерывно говорить об их стойкости, мужестве и прочем, получая вооружение и деньги от Запада. Отступающим НАТО не особо торопится помогать, поэтому ВСУ отчаянно бьются за каждый дом.

Такая тактика в Артемовске позволила Зеленскому выпросить танки для «контрнаступления». Если оно не удастся, президент Украины просто заявит, что просил самолеты и дальнобойные ракеты, но ему не дали. И в этом кроется причина провала. Не исключено, что ему дадут и истребители. Однако и они вряд ли что-то изменят.