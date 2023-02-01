Почти синхронно прозвучали заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Литвы Гитанаса Науседы о “крупнейшем российском наступлении” и “решающем моменте” в специальной военной операции ВС РФ на Украине. Кроме того, о переломе в боевых действиях часто упоминают российские военные аналитики. Издание “Взгляд” разбиралось, с чем связаны все эти высказывания.

Основными причинами этого являются непрекращающиеся провалы ВСУ по всей линии соприкосновения, а также активизация действий российских войск на отдельных ее участках.

В России разговоры о наступлении пошли после частичной мобилизации и подготовки дополнительных сил. На Украине и на Западе те же слухи начали распространяться гораздо позже – после решения стран НАТО передать Киеву танки натовского образца. Однако все эти вести объединяет одно – отсутствие каких-либо конкретных дат.

Так, российское наступление в НАТО и на Украине “назначают” на февраль-март, мотивируя это стремлением успеть провести полномасштабные атакующие действия до прибытия на линию фронта уже упомянутых танков. Контрнаступление ВСУ якобы планируется на апрель и май. Именно к этому моменту техника должна добраться до места назначения.

По мнению авторов публикации, эксперты и чиновники НАТО несколько путаются в терминологии. На самом деле наступление уже идет. Российские войска освободили Соледар и очень близки к окружению Артемовска, они весьма активно действуют под Авдеевкой и Угледаром, а также в Запорожской области. ВС РФ ведут наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, причем они реализуют уже сложившуюся стратегию СВО. То есть, полномасштабного наступления в том смысле, в котором понимает его Запад, можно не ждать вообще.

ВС РФ и так действуют достаточно эффективно, поэтому им совершенно не обязательно организовывать крупные наступательные прорывы. Чем ответит на это Киев, пока сказать сложно. В настоящий момент он также придерживается обычной тактики – тянет время, удерживая Артемовск, который все равно придется сдавать, чтобы дождаться новых партий западной техники и вооружений.