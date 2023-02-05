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Китайский воздушный шар, который несколько дней бороздил воздушное пространство США, выявил дефекты в системе противовоздушной обороны страны. Об этом пишет издание “Взгляд”.

В начале февраля над территорией США был замечен аэростат китайского производства. Спустя почти неделю его сбили. Белый дом уверял, что зонд выполнял разведывательную миссию. В КНР подтвердили, что воздушный шар принадлежит стране, но отмечали, что он выполнял исключительно научные задачи и сбился с курса.

По данным, которые приводятся в публикации, США пытались сбить зонд и раньше, однако просто не могли это сделать – навестись на воздушный шар, летающий на большой высоте, ракетой непросто. Помимо этого сказалось и отсутствие опыта – раньше над территорией Соединённых Штатов Америки воздушные шары не сбивали.

В публикации “Взгляда” также утверждается, что инцидент с воздушным шаром не только выявил проблемы в системе ПВО США, но и негативно сказался на дипломатическом корпусе Вашингтона.

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