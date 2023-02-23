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Украинские ВС обстреливают гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра. Они бьют по мирным населенным пунктам, используя ствольную и реактивную артиллерию.

Так, 22 февраля киевский режим атаковал Голую Пристань, Старую Згурьевку и Новую Каховку, выпустив 70 снарядов из артиллерийских орудий. В настоящий момент оценивается нанесенный обстрелами ущерб, а также подсчитывается число жертв террористической атаки.

В ночь на 23 февраля боевики вновь ударили по Новой Каховке, а также по Новокуйбышевску. На этот раз они использовали 48 снарядов, есть разрушения и жертвы, подробная информация о них пока не поступала.

Напомним, Киев активно использует западное оружие для обстрелов мирных городов Херсонщины и Донбасса, уничтожает гражданскую инфраструктуру из РСЗО HIMARS, гаубиц M777.

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