Дрон, который согласно заявлениям украинских высокопоставленных военных, способен долететь до Москвы, совершил свой первый испытательный полет. Портал “Военное дело” опубликовал видео тестового запуска беспилотника. Отмечается, что он очень напоминает разработки из Ирана, однако Киев заявляет, что это БПЛА “собственного производства”.

Реактивный дрон, по мнению экспертов, похож на иранский Arash-2. Можно допустить, что это его клон, но доказать данную теорию пока не представляется возможным.

Беспилотник, по словам украинских военных, способен пролететь до тысячи километров. Он несет боевую часть весом в 7,5 килограмм и является многоразовым. То есть, способен возвращаться на базу после сброса боевозаряда.