Украинские ВС объявили о создании двух новых вооруженных формирований, которые будут участвовать в конфликте. Речь идет о 88-й отдельной механизированной и 13-й отдельной егерской бригадах, сообщил телеграм-канал Colonelcassad.

Создавать новые подразделения украинских войск усиленно помогает Запад, целью которого является ослабление России. Боевики ВСУ обучаются в Европе, после чего вливаются в ряды формируемых бригад.

Чтобы выиграть время и дождаться не только формирования, но и вооружения этих подразделений западным оружием, Киев проводит повальную мобилизацию. Граждан призывного возраста «пакуют» в автобусы, проводят для них чисто формальный медосмотр, больше напоминающий «сбор автографов» врачей, и отправляют на передовую, не озаботившись хотя бы минимальной подготовкой.

Автор публикации отмечает, что место дислокации новых бригад пока неизвестно. Но вооружение с большой вероятностью будет именно западное.