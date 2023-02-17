На одном из участков линии соприкосновения на Донецком направлении украинские боевики активно задействуют артиллерийское вооружение. Они постоянно бьют по позициям российских войск, пытаясь одновременно организовать контрнаступление.

Телеграм-канал Colonelcassad рассказал, что атаки ВСУ пытаются проводить пехотными подразделениями, которые прикрываются бронетехникой. Но российский бойцы дают врагу достойный отпор, не позволяя прорвать оборону или найти в ней уязвимые места.

Боец ВС РФ с позывным «Веселый» рассказал, что боевики ВСУ используют новый подход к укреплению своих позиций, размещают окопы полукругом, что повышает эффективность боевых действий и устойчивость оборонительных порядков. Кроме того, по позициям российских войск они наносят 140 и более ударов ежедневно из польских минометов. Однако это их не спасет, уверен военнослужащий.