Пять снарядов выпустили военные ВСУ по населённому пункту Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксировали накануне около трёх часов дня. Сообщается, что со стороны украинских войск прилетали снаряды калибром 155 миллиметра. Это соответствует военной техники, которую Запад поставляет на Украину. В частности, указанный калибр используют американские гаубицы M777, а также самоходные артиллерийские установки производства Польши, Германии и Франции.

О жертвах и разрушениях при обстреле Горловки не сообщается.

РИА “Новости” уточняет, что Горловка – один из крупных населённых пунктов в ДНР. Здесь находится химическое производство и угледобывающие предприятия. Обстрелы населённых пунктов Донбасса ВСУ ведёт на протяжении всего противостояния с Россией. Ранее ударам подвергались многие города, в том числе и Донецк. Подчас от таких обстрелов гибли мирные граждане.