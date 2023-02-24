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Украинские ВС отметились очередной террористической атакой. Они нанесли ракетный удар по населенному пункту Васильевка в Запорожской области, сообщает портал Readovka.

Удар пришелся по автовокзалу, в непосредственной близости от которого нет ни войсковых частей, ни мест дислокации российских войск. Пострадал мирный житель населенного пункта, которому взрывом оторвало ногу.

«Режим Зеленского в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность. Никакой военной техники и личного состава ВС РФ по близости не находилось», – прокомментировал обстрел представитель администрации региона Владимир Рогов.

Напомним, Киев регулярно наносит подобные удары по территории Донбасса и освобожденным городам Херсонской и Запорожской областей. При этом боевики ВСУ намеренно бьют по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают и погибают мирные граждане.

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