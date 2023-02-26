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26 февраля Киев на протяжении всего дня наносит удары по Донецку. Эту атаку можно назвать беспрецедентной, так как столь интенсивные обстрелы вспомнить довольно сложно, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ВСУ задействуют ствольную и реактивную артиллерию, забрасывают противопехотные мины «Лепесток», от одной из которых пострадала жительница столицы ДНР, а также используют беспилотные аппараты.

В Кировском районе города после сброса с дронов взрывных устройств ранения получили два мирных жителя. Больше всего досталось Петровскому району Донецка. Его боевики обстреливают с позиций в Галициновке и Кураховке, также есть несколько раненых.

Напомним, Киев регулярно применяет западное вооружение для обстрелов мирных городов Донбасса и гражданской инфраструктуры.

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