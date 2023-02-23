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Украинские войска начали перенимать тактику российской армии и теперь тоже используют надувные макеты военной техники в виде ложных целей. Об этом сообщает телеканал “Царьград” со ссылкой на телеграм-канал “Военкоры русской весны”. В нём размещены фотографии надувной военной техники.

Создают макеты для ВСУ в Чехии. В публикации приводится также ролик о производстве надувных гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Отмечается, что такие макеты ВСУ уже начали использовать. При этом для пущей достоверности украинские военные надувное вооружение прячут в среди деревьев или забрасывают ветками, а рядом раскидывают всякий хлам: гильзы от снарядов и ящики.

“Царьград” напоминает, что такую же военную хитрость применяют и российские войска. Реалистичность макетов оказывалась порой столь высокой, что по ним украинские военные наносили удары, позже осознавая, что делали это зря.

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