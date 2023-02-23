Российские ВС освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области, Киев уже начал подготовку к отступлению из региона. Об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации Виталий Ганичев.

Он сообщил, что ВСУ начали процесс передислокации боевой техники из Харьковской области. Кроме того, ранее сообщалось, что из Купянска в Харьков переведены представители городских властей и высокопоставленные военные.

Эвакуация техники и прочие маневры показывают, что Киев осознает бессмысленность сопротивления в Харьковской области и намерен сдать часть региона без боя. Скорее всего, ВСУ начнут отступление в ближайшее время.