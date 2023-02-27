На Купянском направлении украинские ВС потеряли как минимум пять легких полевых гаубиц M777 американского производства. Произошло это из-за новой тактики, применяемой ВС РФ для ударов по артиллерийским орудиям дронами «Ланцет».

Специально для защиты от атак беспилотников американские конструкторы установили на гаубицы стальную сетку. Однако барражирующие боеприпасы «Ланцет» с легкостью преодолевают ее и наносят серьезные повреждения самой артиллерийской установке.

Чтобы минимизировать потери американского вооружения, боевики ВСУ начали спешно заменять гаубицы M777 другими орудиями. В основном это 130-миллиметровые хорватские М-46 и старые советские М-30 калибра 122 миллиметра.