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Агентство Reuters сообщило, что компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, отключила услугу спутникового интернета Starlink для украинских беспилотных аппаратов.

Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что Киев бесплатно получил системы “Старлинк”, однако SpaceX не рассчитывала, что он будет использовать спутниковый интернет для военных целей.

“Однако украинцы использовали его таким образом, что не являлось частью каких-либо договоренностей”, – заявила Шотвелл.

Она уточнила, что ВСУ активно применяли Starlink для управления боевыми БПЛА, что фактически превращает возможности спутникового интернета в оружие. Именно поэтому эта функция отключена для украинской армии.

В то же время никто не запрещает Украине использовать оборудование “Старлинк” для связи, отметила президент SpaceX.

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