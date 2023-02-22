Скорее всего, для ударов по городам Донбасса ВСУ впервые применили бомбы GLSDB, которые запускаются реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-канал «Два майора».

Источник отмечает, что появление в распоряжении Киева таких бомб создаст России дополнительные проблемы и поставит под удар те населенные пункты, до которых ранее противник достать не мог. Поэтому ПВО РФ придется адаптироваться к новым условиям.

Авторы публикации приводят сообщения жителей Донбасса, которые отметили «странный звук» боезарядов, используемых Киевом для обстрела Донецка, Харцызска, Снежного и даже Мариуполя. Это подтверждает, что ВСУ получили новые ракеты и по своему обыкновению тут же задействовали их против мирного населения региона.

Напомним, ранее выдвигалось предположение, что в распоряжении Киева появились новейшие экспериментальные боеприпасы с дальностью в 150 километров.