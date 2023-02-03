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В бою под Авдеевкой российские военнослужащие ликвидировали взводный опорный пункт противника. Один из бойцов рассказал РИА Новости, что произошло это в ночь на 3 февраля.

Военнослужащие 56-го отдельного батальона спецназа использовали для удара по опорному пункту противотанковый ракетный комплекс “Корнет”. Это позволило достичь максимального эффекта, не оставив противнику шансов на выживание.

Источник также сообщил, что украинские военные использовали опорник для регулярных обстрелов российских позиций. Именно поэтому было принято решение установить точное его местоположение и нанести сокрушительный удар.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, главной целью которой является прекращение геноцида населения Донбасса киевским режимом.

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