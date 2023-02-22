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На линии Сватово-Кременная полномасштабного наступления ВС РФ не наблюдается, но зато осуществляется активная и весьма успешная оборона, рассказал телеграм-канал «Старше Эдды». В ходе защиты населенных пунктов российские ВС периодически продвигаются вперед, устанавливая контроль над опорными пунктами и господствующими высотами.

Опорники ВСУ обычно обустраивают в лесополосах, пытаясь скрыться за растительностью. Однако они успешно обнаруживаются, после чего берутся штурмом. В основном на таких опорных пунктах остаются только трупы ликвидированных боевиков. В плен они не сдаются, опасаясь наказания со стороны своих же, поэтому военнопленных чрезвычайно мало.

Активную оборону ведут подразделения 3-й и 144-й мотострелковых дивизий. Они отлично справляются со своими задачами, сдерживают и подавляют стремление боевиков рваться вперед и переходят в контратаки. Но наступления как такового на данном участке фронта пока нет.

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