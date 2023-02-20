В ходе боев под Авдеевкой российские ВС уничтожили контрбатарейный радар AN/TPQ американского производства, используемый украинскими боевиками. Для этой цели был задействован управляемый снаряд «Краснополь», пишет издание «Известия».

Автор публикации Семен Еремин показал видеозапись удара по радиолокационной станции противника, а также отметил, что «Краснополь» — это современный высокоточный боезаряд, гарантировано поражающий любые цели.

С расстояния в 25 километров он может уничтожать скопления живой силы, укрепления и бронетехнику врага, а также цели, которые тяжело достать обычным снарядом из-за плотной городской застройки или других помех.

Боезаряд оснащен боевым блоком, в котором располагаются взрывчатые вещества. Также он имеет блок управления, позволяющий корректировать полет снаряда уже после выстрела.