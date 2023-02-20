Украинские ВС предпринимают попытки сорвать наступление России на Купянском направлении. Они окапываются и оборудуют новые позиции на правом берегу реки Оскол на линии Западное-Двуречное.

Командование ВСУ перебрасывает в этот район подразделения территориальной обороны, которые хоть и многочисленны, но практически не имеют боевого опыта. Российские ВС существенно осложнили им задачу, нанося удары по позициям из ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Мощные удары привели к потере ВСУ нескольких десятков боевиков теробороны, которые лишь несколько дней назад прибыли на линию соприкосновения. Оборудовать позиции им так и не удалось из-за непрекращающегося ураганного огня.

Напомним, что ВС РФ также перешли в контрнаступление у Кременной и сейчас выстраивают новую линию обороны неподалеку от населенного пункта Торское. Он располагается всего в нескольких километрах от Красного Лимана, оставленного российскими военными осенью прошлого года.